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У футболиста Тимура Радова во время матча остановилось сердце

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У 38-летнего футболиста Тимура Радова во время матча остановилось сердце. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил источник «Известий».

В состоянии клинической смерти спортсмена доставили в больницу. По словам собеседника, врачам удалось запустить сердце мужчины. Также уточняется, что по состоянию здоровья Радова перевели в профильную больницу в реанимацию.

Согласно информации на портале LFL.RU, Радов играет за футбольный клуб «Вихрь Юг», на его счету — 230 сыгранных матчей и 27 голов.

Накануне, 11 ноября, 28-летний ганский нападающий футбольного клуба «Эгнатия» Рафаэль Двамена во время матча 13-го тура чемпионата Албании против «Партизани» на 24-й минуте игры потерял сознание. Спортсмена госпитализировали, после чего он скончался в больнице.

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