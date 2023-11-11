Бывший футболист сборной Ганы Двамена умер во время матча

Ганский футболист «Эгнатии» Рафаэль Двамена умер в возрасте 28 лет после потери сознания на футбольном поле во время матча чемпионата Албании. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Ганы.

Отмечается, что на 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата Албании против «Партизани» Двамена потерял сознание. Матч не был доигран, футболист умер в больнице.

Двамена перешел в «Эгнатию» в этом году, ранее он выступал за швейцарские «Олд Бойз», «Цюрих», австрийские «Блау-Вайсс», «Аустрию», «Лиферинг», датский «Вайле», испанские «Леванте» и «Сарагосу».

В составе сборной Ганы Двамена провел восемь матчей и забил два мяча. Последнюю встречу за национальную команду нападающий сыграл 9 августа 2018 года.