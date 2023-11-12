Адвокаты Трампа попросили судью разрешить трансляции из зала суда в Вашингтоне

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа попросили судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда. Об этом 11 ноября сообщили в The New York Times.

Отмечается, что окружной суд в Вашингтоне рассматривает федеральное дело по обвинению Трампа в попытках повлиять в свою пользу на результаты президентских выборов 2020 года, когда его сторонники штурмом взяли Капитолий.

«Трамп <...> требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», — заявили адвокаты политика.

Издание обращает внимание, что обычно федеральные суды в США не разрешают фото- и видеосъемку процесса.

Ранее, 6 ноября, команда Трампа отметила, что она довольна тем, как бизнесмен дает показания в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. На телеканале CNN добавили, что бизнесмен превращает заседание в шоу.

По мнению бывшего американского лидера, весь судебный процесс является попыткой администрации президента США Джо Байдена вмешаться в грядущие президентские выборы.

Слушание по делу о мошенничестве в отношении Трампа и его компании началось 2 октября. Перед началом судебного процесса в суде Манхэттена в Нью-Йорке бывший американский лидер назвал его обманом и постановкой. Он также отметил коррумпированность генерального и окружного прокуроров.