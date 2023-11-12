Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +7 градусов 12 ноября
Дождь, по области местами сильный, и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 12 ноября. Как отметили в Гидрометцентре, будет облачно.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +2.
В Московской области днем прогнозируют +3…+8 градусов, ночью ожидается похолодание до 0 градусов.
Ожидается юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7–12 м/c.
Атмосферное давление — 737–745 мм ртутного столба.
Ранее, 9 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что 12 ноября в столицу придут сильные дожди. Как отметил Вильфанд, с 9 по 11 ноября дождей не ожидается, снега не будет ближайшие пять–семь дней.
До этого, 2 ноября, Вильфанд предупредил, что зимой погода будет носить переменчивый характер. По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы. Может быть то оттепель, то мороз, добавил Вильфанд.