Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой

Погода зимой будет переменчивой. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы. Может быть то оттепель, то мороз, добавил Вильфанд.

«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в европейской части России, и в азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15... –20 градусов. <...> Более детально этот анализ можно будет сделать в начале следующего месяца», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Также в этот день Роман Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым теплым за весь период метеонаблюдений.