Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
ООН сообщила о переполненных людьми укрытиях в секторе Газа
Экономика
Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей
Мир
В Эстонии пригрозили депортацией за принятие гражданства РФ
Мир
В США хотят принять меры против военно-технического сотрудничества РФ и КНДР
Экономика
Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель
Общество
Заместитель Темирканова назвал его символом Санкт-Петербургской филармонии
Сюжет:

Вильфанд назвал 2023 год самым теплым за всю историю наблюдений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 ноября, что 2023 год станет самым теплым за весь период средней глобальной температуры.

«Глобальная температура будет экстремальная, 2023 год будет самым теплым за весь период средней глобальной температуры», — сказал Вильфанд.

Так, Вильфанд отметил, что, например, сентябрь 2023 года стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. Он указал, что это связано с несколькими факторами. Во-первых, это увеличивающее содержание парниковых газов в атмосфере, а, во-вторых, сильное увеличение температуры воды в Тихом океане.

Засушить на осень: сентябрь побьет погодный рекорд XIX века
Теплая погода без дождей в Центральной России сохранится до конца первого месяца осени

Ранее в этот день в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Москве 2 ноября побила суточный рекорд 1942 года.

До этого, 30 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023