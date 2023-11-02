Вильфанд назвал 2023 год самым теплым за всю историю наблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 2 ноября, что 2023 год станет самым теплым за весь период средней глобальной температуры.

«Глобальная температура будет экстремальная, 2023 год будет самым теплым за весь период средней глобальной температуры», — сказал Вильфанд.

Так, Вильфанд отметил, что, например, сентябрь 2023 года стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. Он указал, что это связано с несколькими факторами. Во-первых, это увеличивающее содержание парниковых газов в атмосфере, а, во-вторых, сильное увеличение температуры воды в Тихом океане.

Ранее в этот день в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в Москве 2 ноября побила суточный рекорд 1942 года.

До этого, 30 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам.