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Захарова назвала обвинения главы Carlsberg в адрес РФ несостоятельными
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Захарова назвала обвинения главы Carlsberg в адрес РФ несостоятельными

Захарова: обвинения главы Carlsberg в адрес РФ не соответствуют его статусу
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Фото: ТАСС/Francis Dean
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Высказывания руководства Carlsberg о том, что российские власти якобы украли бизнес датской компании в РФ, несостоятельны. Об этом 11 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в ведомстве обратили внимание на опубликованные в СМИ антироссийские заявления руководителя концерна Джейкоба Арум-Андерсена.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Арум-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова указала также на то, что представленная в интерпретации Арум-Андерсена информация не имеет ничего общего с действительностью.

Представитель российского МИДа посоветовала руководству компании внимательно изучить указы президента Российской Федерации Владимира Путина от 25 апреля 2023 года № 302 и от 16 июля 2023 года № 520, а также соответствующее заявление Министерства финансов Российской Федерации для ясного понимания положения дел.

Она понадеялась на то, что в штате компании работают достаточно профессиональные юристы, способные предоставить Арум-Андерсену необходимые пояснения по этой теме.

Ранее, 31 октября, в Минфине на фоне заявлений главы Carlsberg указывали, что пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства, а введение временного управляющего не влечет изменения структуры собственности.

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Концерн Carlsberg объявил о продаже всех своих активов в РФ и уходе с российского рынка в марте прошлого года. Указом Путина от 16 июля 2023-го иностранные доли в «Балтике» были переданы Росимуществу.

18 июля стало известно, что российские активы Carlsberg и Danone получили новых руководителей. Как выяснили «Известия», президентом пивоваренной компании «Балтика» был назначен Таймураз Боллоев. Кадровые перестановки подтвердила пресс-служба пивоваренной компании.

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