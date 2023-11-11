Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

В районе населенного пункта Девичники Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики (ДНР), Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.

В сводке военного ведомства также сообщается о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 114 районах оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по подразделениям и технике ВСУ в ДНР, в результате чего украинская сторона потеряла 185 военных. Кроме того, он рассказал об уничтожении полевого склада боеприпасов в районе Новомихайловки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.