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Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В районе населенного пункта Девичники Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка Донецкой Народной Республики (ДНР), Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.

В сводке военного ведомства также сообщается о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 114 районах оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

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Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по подразделениям и технике ВСУ в ДНР, в результате чего украинская сторона потеряла 185 военных. Кроме того, он рассказал об уничтожении полевого склада боеприпасов в районе Новомихайловки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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