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ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в ДНР

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 11 ноября сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по подразделениям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка, Клещеевка», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Чехов, ВСУ потеряли до 185 военных, а также шесть автомобилей, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С3 «Акация» и 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Также, по его словам, при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе Новомихайловки уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял три минометных расчета.

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Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Ранее, 9 ноября, Чехов сообщил, что авиация группировки «Восток», ракетчики и артиллеристы уничтожили до 145 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого, противник потерял две станции РЭБ и автомобильную технику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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