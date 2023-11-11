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Президент Чехии спрогнозировал растущее давление на Украину для переговоров с РФ

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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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В следующем году Украина, вероятно, столкнется с растущим давлением, требующим начать переговоры с Россией о прекращении военного конфликта. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times.

«Мы увидим большую усталость от конфликта с обеих сторон <…> и гораздо большее давление со стороны тех, кто пострадал как прямо, так и косвенно. Мы увидим выборы в России, возможно, на Украине, а также в Соединенных Штатах. Все эти последствия могут в конечном итоге привести к переговорам», — сказал он.

Кроме того, политик подчеркнул, что западным странам не стоит подталкивать Киев к переговорам. По словам Павела, на данный момент в рамках НАТО необходимо обсудить, как «лучше институционализировать европейскую составляющую» для того, чтобы не быть зависимыми от США.

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Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения Зеленского, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

До этого, 3 ноября, телеканал NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили, что Киеву придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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