В Роскачестве назвали особенности возврата купленных в интернете товаров

Покупатель имеет право вернуть приобретенный в интернете товар, если он «сам на себя не похож» по сравнению с фото или слегка отличается от него. При этом продавец не может сослаться на разницу в передаче цвета на разных мониторах. Об этом 11 ноября рассказали в Роскачестве.

Как сообщил представитель организации в беседе с «РИА Новости», при покупке в интернете более мягкие правила возврата товаров, не подходящих по цвету, размеру или свойствам, поскольку даже самые правдоподобные фото и видео не дают того же представления, что и демонстрация товара в торговом зале магазина.

«Отметим, что да, вернуть товар можно, если он «сам на себя не похож» по сравнению с карточкой товара. При этом покупателю даже не придется ничего доказывать, и «отговориться» разницей передачи цветов на разных мониторах продавец также не сможет», — подчеркнули в Роскачестве.

Там также напомнили о возможности возвращать купленные в интернете «невозвратные товары», включая белье, косметику и медицинские товары, в течение недели. Если же продавец не предоставил информацию о порядке и сроках возврата, то время увеличивается до трех месяцев, указали в организации.

Кроме того, в Роскачестве прокомментировали платный возврат на маркетплейсах.

«Теоретически платный возврат товара без брака — право онлайн-площадки, так как, по сути, это услуга по доставке несостоявшейся покупки обратно к продавцу», — сказал представитель организации.

Однако в случае получения товара с браком или несоответствия товара карточке деньги за возврат взиматься не должны, поскольку покупатель реализует свое право на возврат товара ненадлежащего качества, подчеркнули в организации.

Ранее, 10 ноября, директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям», как выгодно совершать покупки и не прогадать в период больших распродаж. В этом месяце в России традиционно стартует сезон скидок: 11 ноября будет День холостяка (11.11), а 24–26 ноября — «черная пятница». Эксперт, в первую очередь, порекомендовал подготовить бюджет, подумать, сколько можно потратить, и положить эту сумму на отдельную карту или кошелек.