Эксперт рассказал о выгодных покупках во время распродаж

В этом месяце в России стартует сезон скидок. Так, 11 ноября будет День холостяка (11.11), а 24–26 ноября «черная пятница». В преддверии больших распродаж директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям», как делать покупки, чтобы остаться в плюсе.

По словам эксперта, в первую очередь следует подготовить бюджет, подумать, сколько можно потратить, и положить эту сумму на отдельную карту или кошелек.

«Дополнительные 10–20% к этой сумме можно попытаться заработать, продав что-то ненужное. Переберите свой гардероб и другие вещи — возможно, обнаружите джинсы или куртку, которые не носите, кофемашину или тостер, которые стоят без дела. Зарегистрируйтесь на одной или нескольких платформах для продажи товаров, сфотографируйте свои вещи, опубликуйте объявление и ждите сообщений от покупателей. Даже если оперативно продать товары не получится, вы сможете компенсировать часть затрат уже после распродаж. А заодно освободите место для обновок», — отметил Ефимочкин.

Кроме того, по его словам, чтобы избежать синдрома упущенной выгоды, перед распродажами стоит распланировать покупки. При этом не обязательно составлять списки — гораздо быстрее и удобнее наполнить корзины сразу в нескольких интернет-магазинах и на маркетплейсах, объяснил он.

«Если товары одинаковые или очень похожи, можно будет оплатить ту корзину, которая окажется выгоднее. А пока товары лежат в корзине, вы можете оценить, какие из них вам действительно нужны», — добавил эксперт.

К наполнению корзины стоит подходить рационально. Как объяснил эксперт, лучше всего искать на распродажах то, на что сложно получить скидку в обычные дни. Например, на ноябрьских акциях уместно покупать одежду и аксессуары из зимних коллекций — пуховики, шубы, шапки и так далее, так как распродажи этих товаров будут только в конце декабря, добавил он. Также есть смысл начать заранее готовить подарки на Новый год.

При этом Ефимочкин рекомендовал отключить уведомления в приложениях тех магазинов, где точно не планируется ничего покупать в дни распродаж, чтобы в результате не совершить спонтанных покупок.

«Еще один лайфхак — следите за динамикой цен. Многие участники опроса «ЮMoney» отмечали, что остались недовольны своими покупками на распродажах, потому что после акций цены на выбранные ими товары стали еще ниже. Проверка изменений в цене доступна как на маркетплейсах, так и в онлайн-магазинах. Это можно сделать и непосредственно на площадке, и с помощью специальных браузерных расширений или бесплатных приложений», — рассказал эксперт.

Максимально сэкономить на распродажах поможет правильно выбранный способ оплаты, объяснил он. Для того чтобы получить больше бонусов, стоит присмотреться к банковским картам или электронным кошелькам с кешбэком. Обычно они дают возможность выбирать категории месяца и участвовать в акциях магазинов-партнеров. Это позволит вернуть от 5 до 30% от стоимости покупок рублями или баллами, которые можно тратить на другие товары, объяснил Ефимочкин.

«Когда вы нашли подходящий товар или услугу, обратите внимание, какие методы оплаты вам доступны. <…> Правильно выбранный способ оплаты может принести даже больше выгоды, чем сами скидки. Например, если вам предлагают большой кешбэк за оплату конкретного товара частями, можно воспользоваться этим предложением и погасить всё на следующий день», — добавил он.

В дополнение ко всему прочему он посоветовал использовать персональные бонусы в любимых магазинах и промокоды от блогеров.

Ранее, 23 октября, в «Яндекс Маркете» рассказали «Известиям», что, согласно результатам исследования, среди самых популярных товаров у россиян на предстоящей распродаже 11 ноября: одежда и обувь для взрослых (42% ответивших на вопросы указали эту категорию), косметика и парфюмерия (27%), товары для дома и интерьера (24%), товары для детей (21%), бытовая техника (20%). При этом около половины респондентов (46%) планируют потратить до 10 тыс. рублей.