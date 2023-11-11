В Иркутской области произошел крупный пожар в гаражном кооперативе

Минувшей ночью в гаражном кооперативе в Ангарске в Иркутской области произошел крупный пожар, в результате которого были уничтожены 15 машин. Об этом 11 ноября сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Отмечается, что первые сообщения о пожаре начали поступать в 02:00 по местному времени (07:00 мск). На момент прибытия пожарных горело несколько гаражей под одной кровлей, однако из-за детонации емкостей с топливом и газовых баллонов огонь мгновенно перекинулся на рядом стоящие боксы. На месте работали шесть пожарных расчетов.

«Несмотря на постоянные огненные вспышки и высокую температуру, личный состав оперативно смог локализовать огонь. А к 04:00 по местному времени (09:00 мск) пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 960 кв. м. Огнем уничтожены 15 единиц различной техники», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших в результате пожара нет, подчеркивается в сообщении. В связи с серьезным материальным ущербом назначен ряд экспертиз.

В настоящий момент устанавливается причина пожара, проводится дознание.

Этой ночью также стало известно о пожаре в производственном здании в Котовске Тамбовской области. Возгорание площадью 300 кв. м было оперативно ликвидировано подразделениями пожарной охраны.