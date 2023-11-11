Пожар в производственном здании в Тамбовской области ликвидирован

Пожар в производственном здании в Котовске в Тамбовской области ликвидирован. Об этом 11 ноября сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 0:22 мск.

«Пожар оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания 300 кв. м. Причины и обстоятельства пожара уточняются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О возгорании в производственном здании в Котовске стало известно ранее в этот день. Пожарными была проведена разведка, обнаружен очаг загорания и начаты работы по ликвидации пожара.