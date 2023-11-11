Первую в мире обезьяну-химеру с двумя наборами ДНК создали ученые из Китая. Об этом 10 ноября сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что животное появилось на свет благодаря объединению стволовых клеток макака-крабоеда с генетически отличным эмбрионом того же вида обезьян.

По словам ученых, это первое в мире живорождение химеры примата, созданной с помощью стволовых клеток.

Обезьяна прожила всего десять дней — ветеринары усыпили ее из-за дыхательной недостаточности и гипотермии.

Ранее, в 2019 году, в Китае появились на свет гибриды обезьян и свиней в рамках программы выращивания внутри животных человеческих органов для трансплантации. Однако оба поросенка умерли в течение недели после рождения. Также сообщалось, что американо-испанская команда ученых создала эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.