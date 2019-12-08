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В Китае появились на свет гибриды обезьян и свиней

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Фото: twitter.com
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Первые в мирe гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории в рамкаx программы выращивания внутри животных человеческих органов для трансплантации. Однако обa поросенка умерли в течение недели послe рождения, сообщает The Daily Mail.

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У животных при рождении содержался генетический материал от обезьян в их сердце, печени, селезенке, легкиx и кожe. В пятидневные эмбрионы поросят были введены стволовые клетки обезьяны, которые были приспособлены для производствa флуоресцентного белка. Это и позволило исследователям выяснить, где клетки оказались в конечном итоге.

Пока ученые затрудняются ответить, почему поросята-гибриды погибли, но по их мнению, это связано с неудачным процессом экстракорпорального оплодотворения.

Научное сообщество выражает надежду, что подобные опыты могут предложить альтернативу донорству органов, острая нехватка которых ощущается во всем мире.

Вместе с тем, некоторые ученые предостерегают коллег от создания подобных гибридов из этических соображений.

В июле сообщалось, что американо-испанская команда ученых создала эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

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