Дубль Кузнецова и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Девилз» 10 ноября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили форварды Николя Обе-Кюбель, Бек Маленстин и оформивший дубль российский нападающий Евгений Кузнецов.

У «Девилз» отличились форварды Тимо Майер и Доусон Мерсер.

На счету Кузнецова семь очков (три гола + четыре передачи) в 12 матчах.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набирал очков три игры подряд. В матче против «Девилз» он записал на свой счет голевую передачу. В текущем сезоне Овечкин набрал девять баллов (два гола + семь передач) в 12 играх.

Ранее, 4 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ в Вашингтоне.