«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), состоявшегося 4 ноября в столице Соединенных Штатов, со счетом 2:1.

Шайбы забросили хоккеисты «Вашингтона» Том Уилсон и Сонни Милано ― на 13-й и 18-й минутах соответственно. Тем временем российский нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков забросил шайбу в ворота «Вашингтона» на 22-й минуте матча, пишет «Спорт-Экспресс».

Эта встреча стала для российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина четвертой по счету, где он не забросил ни одной шайбы, несмотря на то, что в этот раз он нанес три броска в створ ворот и провел два силовых приема.

Ранее, 29 октября, команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в Вашингтоне. Овечкин отметился двумя голевыми передачами. В итоге это была третья победа команды в чемпионате подряд. У команды гостей при этом не было побед в текущем сезоне.