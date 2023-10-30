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Шайба Кузнецова и два паса Овечкина привели «Вашингтон» к победе над «Сан-Хосе»

Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе» в новом сезоне НХЛ
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Фото: REUTERS/Amber Searls/USA TODAY Sports
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» 29 октября обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Дилан Строум, Том Уилсон и российский форвард Евгений Кузнецов. Люк Канин стал автором гола у «Сан-Хосе».

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами. В итоге это третья победа команды в чемпионате подряд. У команды гостей при этом не было побед в текущем сезоне.

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Ранее, 25 октября, «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отметились нападающие Энтони Манта, Дилан Строум, Сонни Милано, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.

Накануне в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между хоккейными клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Александр Овечкин забросил шайбу голкиперу клуба «Торонто» Джозефу Уоллу на 40-й минуте матча.

Овечкин забил 823 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он является вторым в истории лиги. Хоккеист продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Новый сезон НХЛ начался 10 октября. Он стал 19-м для Овечкина, всю карьеру выступающего за «Вашингтон Кэпиталз». В его составе хоккеист выиграл Кубок Стэнли – 2018 и стал вторым снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 822 заброшенными шайбами.

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