ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении
Подразделения Южной группировки российских войск на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 ноября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка», — отметил Астафьев.
Сообщается, что противник потерял до 185 военнослужащих и шесть единиц техники. Также уничтожено пять пикапов, грузовой автомобиль «КамАЗ» противника.
Накануне сообщалось, что на херсонском направлении украинские боевики попытались высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, однако Вооруженные силы России пресекли эти попытки, поразив два подразделения морской пехоты ВСУ. Подразделение под командованием Арсаланова уничтожило большинство боевиков, а также взяло 11 украинских военнослужащих в плен.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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