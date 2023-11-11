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ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 185 военнослужащих на донецком направлении
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения Южной группировки российских войск на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 ноября сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка», — отметил Астафьев.

Сообщается, что противник потерял до 185 военнослужащих и шесть единиц техники. Также уничтожено пять пикапов, грузовой автомобиль «КамАЗ» противника.

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Накануне сообщалось, что на херсонском направлении украинские боевики попытались высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, однако Вооруженные силы России пресекли эти попытки, поразив два подразделения морской пехоты ВСУ. Подразделение под командованием Арсаланова уничтожило большинство боевиков, а также взяло 11 украинских военнослужащих в плен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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