Товаровед научила россиян распознавать подделку на маркетплейсе

Проверка маркировки после получения заказа позволит распознать подделку на маркетплейсе. Об этом 11 ноября рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, удостовериться в подлинности товара поможет подробное изучение карточки товара перед покупкой. Для этого Райкова рекомендует оценить профиль на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео.

«Хотя эта информация и не всегда отражает действительность, но в некоторых случаях может быть полезна», — объяснила она.

Райкина добавила, что при получении покупки в пункте выдачи стоит убедиться в наличии маркировки «Честный знак» и сверить данные с теми, которые указаны в описании товара. Сделать это можно и с помощью одноименного приложения, просканировав QR-код.

«Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы. Код содержит в себе информацию о составе, производителе, стране происхождения, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукта», — пояснила товаровед.

Райкова напомнила, что с 1 марта маркетплейсы обязаны передавать данные о маркированных товарах в «Честный Знак». То же касается доставки со склада таких магазинов. При доставке заказов со склада продавца ответственность за качество полностью лежит на продавце

Эксперт также порекомендовала проверить документы, подтверждающие качество и безопасность изделия и сопоставить эти сведения с маркировкой.

Особое внимание этому процессу, по словам Райкиной, следует уделить при выборе бытовой техники. Важно проверить целостность упаковки и не подписывать акт о приемке до проверки работы бытовых устройств.

Она отметила, что при покупке одежды онлайн необходимо обратить внимание на внешний вид, качество швов и материала, целостность пуговиц, молний. В случае претензий можно обратиться на маркетплейс в течение 14 дней.

Ранее, 10 ноября, директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал «Известиям», как выгодно совершать покупки и не прогадать в период больших распродаж. В этом месяце в России традиционно стартует сезон скидок — 11 ноября будет День холостяка (11.11), а 24–26 ноября — «черная пятница». Эксперт, в первую очередь порекомендовал подготовить бюджет, подумать, сколько можно потратить, и положить эту сумму на отдельную карту или кошелек.

2 ноября опрошенные «Известиями» ритейлеры и эксперты отметили стабильный рост потребительского спроса в России. Сильнее всего на омниканальном рынке растут натуральные продажи снеков (+12%) и прохладительных напитков (+11,8%). Самый заметный рост среди каналов продаж показывает онлайн-торговля.