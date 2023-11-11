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Товаровед научила россиян распознавать подделку на маркетплейсе

Товаровед Райкова: выявить подделку на маркетплейсе можно, проверив маркировку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Проверка маркировки после получения заказа позволит распознать подделку на маркетплейсе. Об этом 11 ноября рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, удостовериться в подлинности товара поможет подробное изучение карточки товара перед покупкой. Для этого Райкова рекомендует оценить профиль на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео.

«Хотя эта информация и не всегда отражает действительность, но в некоторых случаях может быть полезна», — объяснила она.

Райкина добавила, что при получении покупки в пункте выдачи стоит убедиться в наличии маркировки «Честный знак» и сверить данные с теми, которые указаны в описании товара. Сделать это можно и с помощью одноименного приложения, просканировав QR-код.

«Таким образом можно проверять обувь и одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства, БАДы. Код содержит в себе информацию о составе, производителе, стране происхождения, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукта», — пояснила товаровед.

Райкова напомнила, что с 1 марта маркетплейсы обязаны передавать данные о маркированных товарах в «Честный Знак». То же касается доставки со склада таких магазинов. При доставке заказов со склада продавца ответственность за качество полностью лежит на продавце

Эксперт также порекомендовала проверить документы, подтверждающие качество и безопасность изделия и сопоставить эти сведения с маркировкой.

Особое внимание этому процессу, по словам Райкиной, следует уделить при выборе бытовой техники. Важно проверить целостность упаковки и не подписывать акт о приемке до проверки работы бытовых устройств.

Она отметила, что при покупке одежды онлайн необходимо обратить внимание на внешний вид, качество швов и материала, целостность пуговиц, молний. В случае претензий можно обратиться на маркетплейс в течение 14 дней.

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