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Минюст РФ внес политика Малова в реестр иноагентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минюст РФ внес политика Алексея Малова в реестр иноагентов. Обновленный список опубликован на сайте ведомства 10 ноября.

Также в перечень включены журналист Сергей Колдобский, издания «Гроза» и «Кедр.медиа».

По данным ведомства, Колдобский своей деятельностью способствовал формированию негативного образа РФ, а также принимал участие в создании материалов иноагентов и сотрудничал с запрещенными интернет-изданиями.

Тем временем Малов принимал участие в создании сообщений иностранных агентов, распространял ложную информацию о политике страны, проживая за границей.

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1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

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