МСП в РФ привлекли около 800 млрд рублей финподдержки за три квартала 2023 года

В России малые и средние предприятия (МСП) привлекли свыше 791 млрд рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом сообщили «Известиям» в Корпорации МСП (оператор НГС), ссылаясь на данные Минэкономразвития России. Уточняется, что это на 57% больше уровня в январе–сентябре 2022-го.

«Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога. Кредитной организации НГС дает уверенность, что в случае трудностей с погашением кредита у предпринимателя его обязательства будут выполнены», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Регионами-лидерами по приросту объема финансовой поддержки за девять месяцев текущего года в сравнении с тремя кварталами 2022-го стали Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Карелия, Магаданская область, и Республика Калмыкия.

В топ лидирующих отраслей по поддержке в РФ входят обрабатывающие производства, транспортировка, хранение и сельское хозяйство.

Ранее, 20 октября, в Минэкономразвития сообщили, что в 78 российских регионах наблюдается увеличение количества субъектов МСП. Наибольший рост фиксируется в Республике Калмыкия на более чем 50%, Чеченской Республике почти на 15%, республиках Дагестан и Тыва на 13%, в Республике Ингушетия на 11%. При этом численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса по итогам II квартала 2023 года составила 29,7 млн человек.