Солисты «Пикника» рассказали «Известиям» о предстоящих концертах

Солисты группы «Пикник», российские рок-музыканты Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный 10 ноября поделились с «Известиями» деталями их предстоящих концертов «Будущее ждет нас», которые состоятся 11 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и 2 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Во время «Шоу планетарного масштаба», как его называют в афишах, артисты будут выступать внутри лазерной пирамиды. Шклярский объяснил, с чем связанно данное решение.

«Во-первых, большой масштаб требует больших форм. Поэтому у нас будет не одна сцена, а две. И для «другой» сцены у меня специально приготовлена маленькая гитара. А далее всё будет увеличиваться. Например, в песне «Шаман» на сцену выйдут сразу три шамана», — уточнил он.

К концерту музыканты готовились полгода. Некоторые «хитрости» выступления они решили не оглашать до самого шоу для эффекта внезапности.

«Дело всё в том, что восприятие человека, когда он находится в компании 11 тыс. людей, с которыми его связывает общий музыкальный вкус, — это великая сила. Поэтому шоу, которое происходит на сцене, оно улетает в зал и там удваивается, утраивается», — добавил Корчемный.

Музыканты также заявили, что уже думают о новой, более масштабной программе.

«Мы учимся у коллег. Вот сейчас «Роллинги» (Rolling Stones. — Ред.) поехали в тур. А мы ждем, какая у них будет сцена», — подытожил Шклярский.

Помимо выступления любимых артистов поклонников ожидают 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары, лазеры, необыкновенные инструменты и другие театральные элементы. Концерты пройдут при информационной поддержке РЕН ТВ и будут показаны в эфире телеканала. После этого группа отправится в тур по России. Артисты дадут концерты в Сибири и на Урале.

Ранее в этот день солисты группы заявили, что одним из сюрпризов для фанатов на шоу будут голографические проекции на экранах размером 15 на 20 м и три шамана, которые выйдут на сцену.