В Красноярске двухлетний ребенок госпитализирован с ножевым ранением

В Красноярске двухлетний мальчик госпитализирован с ножевым ранением. Об этом 10 ноября сообщил источник «Известий».

По словам мамы ребенка, она была занята домашними делами, когда ее сын взял нож с кухонного стола и побежал в комнату родителей. После этого он попытался подойти к маме, но запнулся и упал животом на нож.

«Женщина вызвала «скорую», которая госпитализировала малыша», — сообщил источник.

Правоохранители начали доследственную проверку.

Ранее, 2 августа, прокуратура Московской области сообщала, что житель подмосковного города Королев кинул нож в сторону детей, которые, по его мнению, сильно шумели, в результате пострадал семилетний мальчик. Ребенка госпитализировали с колото-резаным ранением, пострадавшему оказали медицинскую помощь.