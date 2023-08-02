В Подмосковье отчим ранил семилетнего ребенка ножом из-за шума
Житель подмосковного города Королев кинул нож в сторону детей, которые, по его мнению, сильно шумели, пострадал семилетний мальчик. Об этом 2 августа сообщила прокуратура Московской области.
«Сожитель матери малолетнего в ходе распития спиртных напитков взял со стола кухонный нож и кинул в сторону детей, которые сильно шумели», — отметили в надзорном органе.
Ребенка госпитализировали с колото-резаным ранением, пострадавшему оказали медицинскую помощь. По данным прокуратуры, жизни и здоровью мальчика угрозы нет.
Прокуратура начала проверку по факту ранения ребенка. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и исполнению родительских обязанностей.
В конце июля в Ленинградской области мужчина ездил на велосипеде с ножом за детьми и угрожал им расправой. Это произошло в селе Павлово, нарушителя задержали и доставили в полицию.