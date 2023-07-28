В Ленинградской области пьяный велосипедист угрожал ножом детям

Мужчина, находясь в состоянии опьянения, ездил на велосипеде с ножом за детьми и угрожал им в селе Павлово Ленинградской области. Об этом 28 июля сообщил источник «Известий».

Также очевидцы рассказали, что мужчина грозился порезать собаку одной из девочек.

«При помощи местных жителей мужчина был обезврежен и доставлен в полицию», — уточнил источник.

Ранее, 18 июля, в Томске мужчина напал с ножом на прохожего из-за замечания о неоплаченных мандаринах. Раненому помочь не удалось — он скончался на месте. Преступником оказался ранее судимый 27-летний мужчина, недавно вышедший из тюрьмы.