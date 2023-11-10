В МИД РФ назвали ужасающей ситуацию с хранением ядерных отходов на Украине

Ситуацию с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине можно охарактеризовать как ужасающую. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала сообщения о хранении данного вида отходов на Приднепровском химическом заводе с нарушением требований безопасности.

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», — сказала Захарова журналистам.

По ее данным, количество ядерных отходов, образовавшихся в результате переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), составляет 42 млн т.

На территории завода и за ее пределами находится несколько хранилищ и цехов для получения закиси-окиси урана, площадь которых поставляет приблизительно 600 га, добавила Захарова.

Указанные отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды, подчеркнула представитель МИД РФ. Она добавила, что около 12 млн т с высокой вероятностью могут попасть в Днепр и грунтовые воды. Подобное произойдет в случае подмыва дамбы одного из хранилищ, которое находится менее чем в километре от реки и ее притока Коноплянка, уточнила она.

По словам официального представителя МИД РФ, еще примерно 14 т радиоактивной пыли разносится ежегодно по окрестностям, попадая на сельскохозяйственные угодья.

Перечисленные проблемы Захарова связала с недостаточным финансированием Киевом экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода. Подобный курс украинских властей может привести к экологической катастрофе на Украине и за ее пределами, констатировала она.

Ранее, 2 ноября, Минобороны РФ сообщило о провокации киевского режима для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и срыва ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как указали в ведомстве, боевики запустили девять беспилотников в районе Энергодара Запорожской области. Средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили их около 12:30 мск. В МИД РФ назвали данную атаку нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС, отметив, что Киев продолжает «играть с огнем».

10 сентября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков рассказал о плане Киева с подачи западных союзников взорвать на Украине «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме. По его словам, спецслужбам удалось вскрыть планы украинских националистов.