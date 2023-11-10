В Подмосковье создадут шесть скейт-парков в 2024 году
Скейт-парки различного размера создадут в Московской области в 2024 году. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на информацию министерства благоустройства.
Крупные скейт-парки планируется построить в парке «Заречная» в Балашихе и парке «Захарово» в Одинцово. Площадки среднего размера будут установлены в Комсомольском парке Серпухова и в сквере имени М. Рубцовой в Химках. Их площадь составит 1,8 тыс. кв. м.
Площадки площадью до 800 кв. м появятся в парке «Усадьба Фряново» в Щелково» и в городском парке Шатуры.
В первую неделю ноября парки Московской области посетило больше 1,3 млн человек. По мнению министра благоустройства Михаила Хайкина, территории привлекают граждан возможностями активного отдыха и хорошо организованной инфраструктурой.