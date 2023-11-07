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Свыше 1,3 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

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В первую неделю ноября парки Московской области посетили больше 1,3 млн человек. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство благоустройства.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с первой неделей ноября 2022 года количество посетителей парков увеличилось на 450 тыс. человек. Министр благоустройства Михаил Хайкин считает, что территории привлекают посетителей благодаря возможностям активного отдыха и хорошо организованной инфраструктуре.

Наибольшее количество жителей Подмосковья посетили парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском округе, парк «Сестрорецкий в Клину, а также «Наташинские пруды» в Люберцах.

В октябре был завершен первый этап обновления Химкинского лесопарка. Рабочие обустроили свыше 4 км дорожек и тропинок, установили порядка 240 опор освещения.

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