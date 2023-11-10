Рэпера Baby Melo облили зеленкой и залили баллончиком в центре Москвы

Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) облили зеленкой и залили баллончиком в центре Москвы. Об этом 10 ноября сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в четверг, 9 ноября, около 22:00 на Кузнецком мосту. 15-летнего исполнителя двое неизвестных облили зеленкой и распылили на него перцовый баллончик. После они скрылись в неизвестном направлении.

Как отметил собеседник издания, правоохранители уже ищут злоумышленников.

Ранее, 15 октября, в кафе на Арбате в Москве мужчина напал на охранника и распылил ему в лицо газовый баллончик. Во время потасовки он также высказывал угрозы в адрес других граждан. Мужчину задержали. Отмечалось, что принимается решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).