Врач рассказала об опасности бесконтрольного приема витаминов

Чаще всего причиной растущего веса становится избыток калорий, и рецепт похудения в этом случае давно известен: необходимо сбалансировать питание, уменьшить его калорийность и включить в свое расписание физические упражнения. Витамины и минералы не могут стать «волшебной таблеткой» для снижения веса, но они важны для нормальной работы всех процессов организма, в том числе и метаболизма. О том, какие витамины обязательно должны входить в рацион людей, следящих за своей фигурой и здоровьем, 10 ноября «Известиям» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам специалиста, витамин В1 (тиамин) играет огромную роль в процессах метаболизма. Он участвует в переработке углеводов, белков и жиров, необходим для нормального роста и развития органов и тканей, ЖКТ, сердца. Этот витамин содержится в пшеничной муке грубого помола, фасоли, шпинате, горохе, дрожжах, печени, свинине, говядине. Витамин В6 принимает непосредственное участие в 150 различных биохимических реакциях, он нужен для нормального обмена веществ и синтеза эритроцитов — красных кровяных телец.

В большом количестве он содержится в ячмене и буром рисе. В12 также необходим для созревания эритроцитов и нормализации углеводного и жирового обмена. Этот элемент содержат красное мясо, печень, рыба и морепродукты, яйца, молоко. От витаминов группы В во многом зависит нормальная работа нервной системы. Если их не хватает, человек становится раздражительным и быстро утомляется.

«Главная задача витамина С (аскорбиновой кислоты) — обеспечивать нормальное функционирование костной и соединительной тканей. При его хроническом дефиците страдают сосуды и нарушается иммунитет, в результате организм становится более восприимчив к болезням. Также витамин С участвует в обмене холестерина. Аскорбиновую кислоту содержат смородина, клубника, цитрусовые, болгарский перец, клюква, яблоки», — пояснила врач.

Витамин D отвечает за усвоение кальция и фосфора из пищи, добавила Кашух. Эти вещества необходимы для нормального роста и развития скелета, крепких костей и зубов, здоровых волос и кожи. Этот витамин нужен для крепкого иммунитета и нормальной работы нервно-мышечной и эндокринной системы, от которой зависит, в том числе, и метаболизм питательных веществ, а значит, и вес. Если человеку не хватает витамина D, он чаще болеет, быстрее утомляется, страдает от бессонницы или часто просыпается ночью.

При таких симптомах следить за рационом и регулярно заниматься спортом крайне затруднительно. Витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолета, а также усваивается из пищи — молока, мяса, рыбы, яиц, сыра. Однако восполнить недостаток этого вещества с помощью питания довольно сложно, а солнечных дней в большинстве регионов России не так уж много, поэтому дефицит витамина D выявляется в среднем у 50–55% населения страны.

«Дефицит витаминов не только мешает нормализации веса, но и приводит к заболеваниям. Самостоятельное назначение биодобавок и бесконтрольное употребление витаминных комплексов (особенно в сочетании с другими препаратами) может привести к гипервитаминозу — состоянию, при котором концентрация того или иного витамина в организме достигает токсического уровня. Это может вызвать аллергические реакции, расстройства ЖКТ, повлиять на развитие сердечно-сосудистой патологии и мочекаменной болезни. Особенно осторожно нужно принимать жирорастворимые витамины — к ним относятся А, D, E, K», — заключила специалист.

4 ноября врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала «Известиям» три самых полезных осенних овоща. Так, тыква — это низкокалорийный овощ, на 100 г которого приходится лишь 22 ккал. Поэтому он отлично подойдет людям, находящимся на диете. Второй овощ — свёкла, в ней содержится много растворимой и нерастворимой клетчатки, которая нормализует моторику ЖКТ. Третий полезный осенний овощ — белокочанная капуста. В ней содержится витамин U, который обладает свойством заживлять слизистые и является хорошим средством для профилактики обострений гастрита и язвы желудка.