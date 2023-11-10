В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей

В общеобразовательной школе имени Крупской, расположенной подмосковном Деденево в Дмитровском округе, произошел конфликт между мамой ученицы и педагогом, переросший в драку. Кадры происшествия появились 10 ноября в распоряжении «Известий».

В прокуратуре Московской области факт инцидента, в результате которого женщины нанесли друг другу различные телесные повреждения, подтвердили. Ведомством начата проверка.

По данным источника «Известий», накануне, 9 ноября, между 52-летней учительницей иностранных языков и математики и школьницей возник конфликт, во время которого ребенок якобы хамил преподавателю, а та в ответ обозвала ученицу. В связи с этим педагог вызвала в школу маму девочки.

Однако спокойно обсудить произошедшее у женщин не получилось. Мама потребовать позвать директора и одноклассников девочки, чтобы они присутствовали при разговоре. Однако учительница сразу же попыталась выпроводить родителя силой из класса. После этого между ними завязалась драка, к которой подключилась еще и старшая сестра школьницы. Отмечается, что учительнице было сказано, что она поедет «в свой хохлостан» (по словам учеников, Наталья родом из Украины), за то, что она ударила ее маму.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и приняты меры прокурорского реагирования», — отмечено в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

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