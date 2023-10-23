СК проверит школу №16 под Хабаровском после роликов с избиением детей

В Хабаровском крае Следственный комитет (СК) России проводит проверку руководства школы № 16 в поселке Заветы Ильича из-за видео, на котором избивают и унижают детей. Об этом 23 октября сообщает «РИА Новости».

Следователи планируют выяснить, допускалась ли халатность должностными лицами учебного заведения, из-за которой школьники бьют друг друга.

Ранее, 10 октября, в Сети появилось видео, на котором третьеклассник жестоко избил сверстника. На кадрах было видно, как школьник перекидывает другого через плечо, и тот падает, ударившись о пол. Затем один ребенок ударил другого по голове гимнастическим ковриком.

Мальчик, напавший на другого ребенка, стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Уточняется, что его мать работает в школе.

Кроме того, в Сети появилось видео, где еще несколько учениц этой школы заставили четвероклассницу встать на колени и просить прощения на камеру, сообщает «Газета. Ru».

Ранее, 22 октября, после серии драк в одной из школ подмосковных Химок возбудили уголовное дело о хулиганстве и халатности. Ученики школы 11 сентября беспричинно избили своего сверстника, причинив телесные повреждения головы и туловища.