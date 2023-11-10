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Bloomberg узнало о намерении ОАЭ ограничить экспорт ряда товаров в РФ

Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт товаров двойного назначения из ЕС в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Исполнительный орган Европейского союза (ЕС) сообщил государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились сократить объем поставок в Россию ряда товаров. Об этом 9 ноября написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) уже проинформировала на текущей неделе послов стран ЕС о таком решении. Кроме того, аналогичные меры рассматривает Турция, однако пока никаких официальных комментариев она не предоставила.

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Ранее, 4 сентября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и британских чиновников написала, что представители западных стран требуют от ОАЭ прекратить поставлять России товары двойного назначения. Речь идет о различных электронных компонентах, чипах и других товарах двойного назначения. Также отмечается, что ЕС и США обеспокоены тем, что всё больше санкционных товаров западного производства попадает в Россию, в частности, из ОАЭ, Китая и других стран.

5 мая Еврокомиссия предложила Евросоюзу ограничить экспорт в третьи страны с целью нейтрализации обхода антироссийских санкций. Также высказывалось предположение, что возможно полное запрещение экспорта товаров двойного назначения.

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