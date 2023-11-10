Эксперт рассказал о борьбе с украинскими ракетами «Нептун»

Украина не смогла наладить серийное производство противокорабельных ракет «Нептун». Те экземпляры, которые иногда применяются для ударов по Крыму, «делаются штучно», рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Они почти год доводили ее до ума. Нормальное массовое производство развернуть не смогли, поэтому делают штучно. Сейчас они как противокорабельные не используются. Применяют ее фактически как крылатую ракету средней дальности, которая способна долететь до территории Крыма», — подчеркнул эксперт.

Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что вечером 9 ноября над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова была сбита одна из ракет «Нептун».

«Ракета классическая, поэтому ее нельзя назвать легкой или трудной целью. Если ПВО обнаруживает ее вовремя, то сбивает», — объяснил Шурыгин.

За последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 795 бойцов ВСУ и 29 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 9 ноября.

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Тень «Нептуна»: украинскую ракету сбили на подлете к Крыму