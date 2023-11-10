СК завершил расследование серийных нападений на пожилых женщин

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о серии нападений на пенсионерок на юге и юго-востоке Московской области, которые произошли в 2020–2022 годах. Об этом «Известиям» рассказал следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России по Московской области Михаил Лисс.

«В октябре 2022 года при совершении убийства в городском округе Домодедово было установлена подозреваемого к этой серии. Выяснилось, что передвигался он на автомобиле марки LADA Kalina. После чего при помощи системы «Поток» (аппаратно-программный комплекс, предназначенный для идентификации государственных регистрационных знаков автомобилей — Ред.) оперативники проверили маршрут передвижения, сопоставили с местами преступлений и вычислили подозреваемого», — рассказал следователь.

Всего в деле 13 эпизодов — две потерпевшие были задушены. Злоумышленнику вменили убийство двух и более лиц, покушение, разбор и покушение на кражу.

«Находил пожилую женщину и либо угрожал ей применением насилия, после чего ему отдавали деньги, либо, если получал отказ, то начинал душить. В большинстве случаев потерпевшие сообщали, где находились деньги и добровольно их отдавали», — добавил Лисс.

Преступления совершались на юге и юго-востоке Московской области: в окрестностях Домодедово, Чехова, Раменского, Воскресенска, Павловского Посада, Орехово-Зуево. В СК добавили, что ранее преступник уже был судим: в период службы в армии за кражу и уход в самоволку, а второй раз за изнасилование и хулиганство.

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