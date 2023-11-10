Реклама
Прямой эфир
Мир
Минфин США заявил о новых шагах по увеличению издержек РФ при экспорте нефти
Мир
Хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата в Израиле
Экономика
Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений
Экономика
В регионах РФ упала скорость мобильного интернета
Мир
СБ ООН проведет 10 ноября заседание по Ближнему Востоку
Мир
Минфин США заявил об усилиях по прекращению финансирования ХАМАС
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников МВД РФ с профессиональным праздником
Экономика
Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое
Мир
Пашинян и Макрон обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений
Мир
Большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь с их детенышем вернулись из США в Китай
Мир
Глава МО Израиля исключил прекращение огня в Газе до освобождения заложников
Мир
СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС
Общество
Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова

СК завершил расследование серийных нападений на пожилых женщин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о серии нападений на пенсионерок на юге и юго-востоке Московской области, которые произошли в 2020–2022 годах. Об этом «Известиям» рассказал следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России по Московской области Михаил Лисс.

Улыбчивый убийца: «ангарского маньяка» ждет новый приговор
В деле самого кровавого преступника современной России появились еще три жертвы

«В октябре 2022 года при совершении убийства в городском округе Домодедово было установлена подозреваемого к этой серии. Выяснилось, что передвигался он на автомобиле марки LADA Kalina. После чего при помощи системы «Поток» (аппаратно-программный комплекс, предназначенный для идентификации государственных регистрационных знаков автомобилей — Ред.) оперативники проверили маршрут передвижения, сопоставили с местами преступлений и вычислили подозреваемого», — рассказал следователь.

Всего в деле 13 эпизодов — две потерпевшие были задушены. Злоумышленнику вменили убийство двух и более лиц, покушение, разбор и покушение на кражу.

«Находил пожилую женщину и либо угрожал ей применением насилия, после чего ему отдавали деньги, либо, если получал отказ, то начинал душить. В большинстве случаев потерпевшие сообщали, где находились деньги и добровольно их отдавали», — добавил Лисс.

Преступления совершались на юге и юго-востоке Московской области: в окрестностях Домодедово, Чехова, Раменского, Воскресенска, Павловского Посада, Орехово-Зуево. В СК добавили, что ранее преступник уже был судим: в период службы в армии за кражу и уход в самоволку, а второй раз за изнасилование и хулиганство.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пожилых увидел: раскрыто дело серийного душителя в Подмосковье

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023