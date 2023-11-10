В Бельгийско-Люксембургской ТП предупредили о последствиях запрета алмазов из РФ

Включение запрета на импорт российских алмазов в 12-й пакет санкций ЕС может навредить экономике Бельгии, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.

«Что касается 12-го пакета санкций, мы много об этом читаем, активно общаемся с нашими бельгийскими и люксембургскими коллегами. У нас есть определенные опасения, потому что алмазный бизнес, например, в Антверпене существует более 500 лет. Это кластер, в котором работает более 2,5 тыс. высококвалифицированных специалистов. Запрет на ввоз российских алмазов в Бельгию подставит под риск весь этот кластер и даже может спровоцировать исход этих компаний, которые уже в будущем, к сожалению, не вернутся в Бельгию», — отметил он.

Есть надежда, что не будут приниматься решения, которые могут очень сильно навредить в том числе экономике Бельгии, добавил Прозоров.

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«Запрет на ввоз алмазов из РФ подставит под риск весь кластер Бельгии»