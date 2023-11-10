СМИ сообщили о взрыве в украинском городе Днепре

Взрыв зафиксирован в городе Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) на востоке Украины. Об этом 10 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Уточняется, что взрыв был слышен в пригороде Днепра.

По последним данным, в настоящее время в Днепропетровской, а также в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее, 6 ноября, сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры, которая расположена в Одессе, в результате взрывов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.