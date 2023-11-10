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Минфин США заявил о новых шагах по увеличению издержек РФ при экспорте нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Коллективный Запад намерен сделать дополнительные шаги для того, чтобы попытаться увеличить издержки России в процессе экспорта энергоносителей. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Сейчас мы концентрируем внимание на том, чтобы гарантировать соблюдение [западного] потолка цен [на экспортируемое Россией топливо] в том виде, в котором тот существует, а также сделать дополнительные шаги с целью увеличить издержки для России, добиться получения ею меньшего дохода для финансирования <...> боевых действий», — заявил Адеймо.

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Ранее, 7 ноября, сообщили, что введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль, сообщила газета The Wall Street Journal. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в тот же день рассказал «Известиям», что согласен с тем, что потолок не работает эффективно. Он также напомнил, что нефть марки Urals торгуется выше $60 с начала июля.

Говоря о поставках нефти, Скрябин обратил внимание, что о наращивании экспорта пока речи нет. Наоборот, ранее РФ приняла добровольное сокращение поставок нефти на экспорт, решение было продлено до конца текущего года. При этом Скрябин не исключил, что Россия в дальнейшем может также продлить уменьшение экспорта.

5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морской экспорт нефти из России. Страны G7, Евросоюза, Австралия установили потолок цен на поставляемую морем нефть РФ на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года подобные ограничения действуют на поставки нефтепродуктов из РФ: предельная цена определена на уровне $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале принял президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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