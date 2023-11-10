Реклама
Прямой эфир
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Мир
Modern Diplomacy указал на неспособность F-16 изменить положение ВСУ
Мир
Rafah Online сообщил о включении 82 россиян в список на эвакуацию из Газы
Происшествия
На Чукотке пропал самолет Ан-2
Общество
Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года
Мир
Самолет с гумпомощью для населения сектора Газа вылетел из Казани в Египет
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Папуа — Новой Гвинее
Армия
ВС РФ поразили восемь районов скопления живой силы и техники ВСУ
Экономика
В Центробанке объяснили укрепление рубля в октябре
Мир
Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Борман
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку из-за потери связи с Ан-2 на Чукотке
Спорт
Дрозд усомнился в шансах Штыркова победить Минеева

Женское дело: ретроспектива Ольги Розановой стала манифестом феминизма

Шедевры русского авангарда выставили рядом с работами современных художниц
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москву приехало около полусотни работ Ольги Розановой, в том числе важнейшее полотно «Зеленая полоса». Само по себе это громкое событие. Однако Дом культуры «ГЭС-2» не ограничился обычной ретроспективой и представил творчество «амазонки русского авангарда» в диалоге с художницами следующих поколений, вплоть до наших современниц. Получился феминистский манифест, наглядно демонстрирующий вклад российских представительниц прекрасного пола в прекрасное. «Известия» первыми оценили женский взгляд на выставке «Кубок созвучий. По направлению к Розановой».

Привезли «Полосу»

Ольга Розанова — одна из ярчайших фигур русского авангарда, ушедшая из жизни трагически рано (в возрасте 32 лет), но успевшая сказать весомое слово в истории художественной революции первой четверти XX века. На рубеже 1900-х и 1910-х она вступила в первое объединение авангардистов «Союз молодежи» и принимала активное участие в его деятельности. Параллельно с живописью занялась книжным оформлением и заменила привычные иллюстрации абстрактными коллажами-аппликациями — целый ряд ее совместных с поэтом-футуристом Алексеем Крученых изданий стали настоящими livre d’artiste. Наконец, вслед за Малевичем увлеклась супрематизмом, предвосхитив многие будущие эксперименты товарищей.

Ушла с молотками: сколько времени потребуется для реставрации картины Веласкеса
Вместо «Венеры с зеркалом» повесили «Мертвого солдата» неизвестного итальянского художника

Справедливости ради стоит отметить, что Розанова была не единственной яркой художницей эпохи. Одновременно с ней творили и экспериментировали Наталия Гончарова, Любовь Попова, Варвара Степанова, Александра Экстер, Елена Гуро. Но именно кисти Розановой принадлежит одно из полотен-символов русского авангарда: «Зеленая полоса» (1917). Оно хранится в Музее-заповеднике «Ростовский кремль», считается крайне ценным экспонатом и гастролирует редко; тем не менее «ГЭС-2» удалось привезти шедевр в Москву. Закономерно ему выделено особое пространство в экспозиции: большая белая стена в глубине просторного зала. Именно в таком минималистичном окружении картина воспринимается лучше всего — как прорезающий пустоту луч, метафизический поток энергии.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Зеленую полосу» сравнивают с «Черным квадратом» Малевича — не без оснований: и то, и другое — манифесты обнуления, символы стремления к отказу от всех привычных составляющих художественной композиции. Но Малевич оставляет хотя бы геометрическую форму, Розанова же обходится и без этого, зато гораздо тоньше работает с цветом. У нее вовсе не сплошной тон, но переливающийся, вибрирующий, меняющий плотность оттенок. И здесь напрашивается другая параллель: с американским абстракционистом Барнеттом Ньюманом, который пришел к тому же лишь через три десятилетия после Розановой и уже во второй половине века бесконечно писал вертикальные полосы различных цветов.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Воков

Мастерство Мастерковой

На выставке нет аналогий с иностранными авторами, равно как и с соратниками-мужчинами (тем же Малевичем, например). Но творчество Розановой показано в соседстве с работами художниц послевоенного СССР и современной России. И это сопоставление создает особый «гендерный» сюжет. Концепция понятная и закономерная: начиная с эпохи авангарда и вплоть до наших дней женщины играли в отечественном искусстве роль как минимум заметную. Бывало и так, что они затмевали своих коллег мужского пола, оказывались в чем-то прозорливее, предвосхищали их находки.

Образ и будущее: чем интересна выставка церковного искусства
Центральный проект фестиваля «Видеть и слышать» объединил около 300 работ

В первую очередь это справедливо для Лидии Мастерковой, представительницы советского нонконформизма из «лианозовской группы». Будучи супругой Владимира Немухина, она писала более экспрессивно, смело, эмоционально, чем ее слишком рассудочный муж.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вот и вещи, представленные в «ГЭС-2», захватывают. На одной из стен в левой стороне расположены 11 кубофутуристических полотен Розановой 1913–1915 годов (и это сплошь шедевры — например, «Город» из Нижнего Новгорода и «Пожар в городе» из Самары) — а справа четыре мастерских мастерковских полотна, ничуть не теряющихся в таком непростом соседстве. На «Композиции с черным кружевом» художница парадоксально вплетает настоящие кусочки кружевной ткани в мрачную монохромную композицию из черных и серых полос. А в «Соборе» строительным материалом выступает золотистая парча, вместе с маслом образующая едва угадываемые контуры купола.

Коллажная техника Мастерковой, кстати, созвучна поискам Розановой, которая и при создании картин использовала кусочки газет и, главное, оформляла сборники Крученых, вырезая геометрические фигуры из цветной бумаги. В длинной витрине зрители могут увидеть оригинальные издания середины 1910-х — здесь и «Война», и «Заумная книга» (в ее обложку вставлена настоящая пуговица), и многое другое.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Под серыми солнцами

Но всё же в центре внимания на выставке — живопись. Причем ее здесь достаточно много: в общей сложности около полусотни картин одной только Розановой. Помимо «Зеленой полосы» и кубофутуристического блока середины 1910-х, это великолепные натюрморты и портреты начала того же десятилетия, цикл карточных композиций — изображения бубновой дамы, валета червей и так далее, плюс супрематические работы последних лет жизни (художница скончалась от дифтерии в 1918-м). Одна из них, кстати, тоже содержит зеленую полосу на белом фоне — это «Композиция. Распыление цвета» (1917). Но кураторы избежали соблазна повесить холст из Архангельска рядом с главным экспонатом. Правильно сделали. Зрители и так проведут параллель.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Зато с супрематической Розановой соседствуют художницы уже позднесоветских времен — Ольга Потапова, Ефросинья Ермилова‑Платова, Татьяна Глебова, опять Мастеркова… Увенчивает всю эту «мозаику времен» триптих нашей современницы Александры Паперно «Серое солнце» (2003–2012). Чтобы увидеть три полотна с большими кругами свинцовых оттенков, надо высоко поднять голову. А чтобы разглядеть, что цвет этот, как и на «Зеленой полосе», не однотонный, но куда более сложный, — придется задержаться и присмотреться. Но это стоит того. Ведь три круга становятся своего рода символическим многоточием, завершающим всю выставку и оставляющим зрителя в размышлениях — куда же в итоге привела (или не привела?) та самая зеленая полоса авангарда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023