Образ и будущее: чем интересна выставка церковного искусства

Иконы, фрески, мозаики, предметы керамики и даже росписи эмалью по меди. Всё это создают современные художники, специализирующиеся на религиозном искусстве. На открывшейся 26 октября в Доме художника на Кузнецком мосту выставке «Монументальное искусство в церкви» можно увидеть работы в самых жанрах и техниках — и поразмышлять о том, как contemporary art соприкасается с православной традицией. «Известия» оказались в числе первых зрителей.

Мост к храму

Вопрос «что такое современное церковное искусство?» может поставить в тупик даже завсегдатаев музеев, не говоря уже о широкой публике. В нашем сознании прочно закрепилось разделение, с одной стороны, на свободное творчество религиозной тематики, которое предназначено для светского пространства и едва ли может попасть в храмы, и, с другой стороны, на работы прикладного обрядового предназначения — новодельные иконы для домашнего обихода, росписи новых соборов, выполненные зачастую без претензии на оригинальность.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Выставка на Кузнецком мосту, ставшая основой фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать» (в рамках него пройдут концерты, мастер-классы, лекции, кинопоказы и прочие события), как раз призвана продемонстрировать, что есть еще третий вариант: произведения, которые создаются для храмов или, по крайней мере, могут там оказаться, но при этом предлагают свежий взгляд на традицию; являются не формальным повторением, но попыткой сказать что-то свое, оставаясь в рамках допустимого каноном.

— Вообще в церковной традиции нет строгого указания, как именно надо писать. Говорится лишь, что это надо делать хорошо, талантливо. У нас представлены произведения в самых разных стилях и техниках, — рассказала «Известиям» руководитель научно-просветительского направления и экскурсионного отдела фестиваля Елена Константинова.

И действительно, среди трех сотен работ, выставленных в Доме художника, немало тех, которые могут удивить не сведущего в делах церковных скептика, настроившегося на однообразие и бесконечное варьирование одних и тех же мотивов. Например, филигранные росписи темперой по мрамору: художница Дарья Смирнова использует непривычные материалы, чтобы создать воздушные, эфемерные образы Богоматери с младенцем и Преподобного Симеона. Или небольшой диптих Софии Мачигиной «Благовещение», написанный восковой темперой и сусальным золотом: вытянутые фигуры Девы Марии и Ангела напоминают об искусстве Эль Греко, а общий облик героев получается ближе к живописи позднего Средневековья.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Наконец, в углу экспозиции притаилась совершенно авангардная вещь: керамический рельеф «Шестикрылый Серафим» Евгении Шилиной. Прямо из лица, напоминающего о картине «Красный взгляд» Арнольда Шенберга, вырастают шесть крыльев. Вкупе с нарочито грубой фактурой поверхности и специфической цветовой гаммой это создает почти экспрессионистское «звучание».

Диалог с традицией

Перечислять неожиданные, смелые экспонаты можно и дальше, хотя не скажешь, что они сразу бросаются в глаза. В каком-то смысле поиск художественных сюрпризов становится внутренним маршрутом зрителя. Ведь поначалу видишь более привычное — вполне традиционные иконы, мозаики, а также представленные в изобилии фотографии внутреннего убранства храмов, призванные заменить то, что физически невозможно вывезти наружу. Открывается экспозиция и вовсе залом с копиями древних православных произведений — например, фресок XII века из Северной Македонии. Но списки показываются не только потому, что нет возможности выставить оригиналы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Для художников важен этап копирования, поскольку это как раз прямое соприкосновение с подлинной традицией, — пояснила замысел Елена Константинова.

Уже здесь можно оценить мастерство молодых авторов. Но пройдем дальше, в основное пространство — и среди множества экспонатов взор начнет выхватывать те, что уже отнюдь не дублируют прошлое. Зато — ведут с ним диалог. Скажем, «Святая Троица» Светланы Ржанициной явно отсылает к самому известному воплощению этого сюжета, но рублевскую цветовую гамму художница заменяет доминирующими оттенками белого и светло-серого. Издали даже кажется, что это зимняя композиция. Однако снега на самом деле нет, поэтому сияющую белизну хочется прочесть как метафору рая. Или — божественного света.

Два мира

Все описанные произведения (да и львиная доля представленных на выставке) созданы за последние пару лет. То есть это в буквальном смысле современное искусство — но в музейной среде contemporary art представленные здесь имена не фигурируют. Посетители вернисажей ММОМА, МАММ, ГЭС-2, других модных столичных институций, скорее всего, не найдут на экспликациях ни одной знакомой фамилии. И это труднообъяснимый парадокс, ведь в таланте и выучке участникам фестиваля не откажешь. Почему же мастера прошлого — например, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров — могли работать и в церкви, и в светском актуальном искусстве, а сейчас два этих мира вовсе разошлись?

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Экспозиция на Кузнецком мосту едва ли может дать ответ на этот вопрос — да и не ставит такую задачу. Но она способна, по крайней мере, обратить внимание на то, что обычно оказывается вне поля зрения ценителей искусства. Это приглашение к размышлению и непредвзятой оценке, не скорректированной громкостью имен живописцев.

Кстати, из-за весьма плотной развески и нежелания кураторов портить визуальный облик посторонними элементами экспликации порой висят весьма далеко от соответствующих им работ — подчас бывает сложно их соотнести. Но хочется и в этом усмотреть концепцию: зрителя, привыкшего в первую очередь читать имя художника и название произведения, побуждают всмотреться в изображение как таковое, не думая об авторе, технике и прочих вещах. Открыть для экспонатов если не душу, то хотя бы глаза.