Аналитик указал на желание США подвинуть Россию с газового рынка

Заявление в США о желании прекратить российский проект «Арктик СПГ – 2» связано со стремлением американской стороны подвинуть Россию с газового рынка, объяснил «Известиям» эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 9 ноября. При этом санкции в отношении проекта никакого урона для государства не наносят, но являются ударом против частной коммерческой компании, уточнил он.

«Мы видим, что Соединенные Штаты намеренно «бьют» конкретно по этому проекту, именно по СПГ-проектам российским. Здесь исключительно коммерческая история, то есть они пытаются подвинуть Россию с газового рынка. И к «сдерживанию России», «удару по ее экономике» это никакого отношения вообще не имеет, потому что в России нет экспортной пошлины на СПГ», — сказал аналитик.

Эксперт уточнил, что Россия пока не получает никакого дохода как от «Арктик СПГ – 2», так и от «Ямал СПГ». Кроме того, они имеют налоговые льготы в виде нулевой ставки НДПИ — налога на добычу полезных ископаемых: на газ, на газовый конденсат.

«То есть налоги на прибыль, на имущество — они либо обнулены все, либо снижены до определенного момента. <…> Поэтому, если бы Соединенные Штаты хотели ударить по Россия именно как по государству и лишить ее доходов бюджета, то никакого смысла вводить санкции против вот этих СПГ-проектов нет, потому что они никак на бюджет не влияют. Это исключительно коммерческие проекты конкретной частной компании, то есть там контрольные пакеты у НОВАТЭК и иностранных инвесторов», — добавил аналитик.

При этом он уточнил, что государство могло бы получать что-нибудь от проектов только через какой-то период времени, когда они бы стали платить налоги. По его словам, в случае с «Ямал СПГ» это возможно было бы примерно через пять–шесть лет, «Арктик СПГ – 2» — через 10 – 12 лет.

«Поэтому они (США. — Ред.) просто расчищают рынок сбыта для себя. Мы видим, что это последовательная работа, и что власти США просто выступают инструментом для расчистки рынка для компаний, которые экспортируют американский СПГ. <…> По СПГ они целенаправленно «бьют» с 2015 года. Например, в 2015 году США ввели санкции против Южно-Киринского месторождения, и до сих пор это единственная санкция против конкретного месторождения, <…> потому что оно обладает довольно большими запасами», — сказал Юшков, уточнив, что американцы специально ввели санкции конкретно против этого месторождения, потому что им не нужен был конкурент на азиатских рынках в виде дополнительного СПГ (сжиженного природного газа).

В то же время он обратил внимание, что США в последнее время совершают активные действия против российских проектов, потому что РФ является вторым по объемам поставщиком на европейский рынок после Соединенных Штатов.

«Поэтому они в общем-то ввели санкции недавно против компании «Арктическая перевалка» и сейчас — против «Арктик СПГ – 2». <…> Эти санкции, во-первых, никакого урона для России, как государству, то есть бюджету, не наносят. Это удар именно против частной коммерческой компании, тем более цинична позиция США выглядит. Во-вторых, скорее всего, это проект этот не убьет, но осложнит его реализацию. Во-первых, могут быть сдвинуты сроки по второй и третьей очереди, которые сейчас строятся еще, скорее даже по третьей, и ухудшат рентабельность, наверно, то есть повысят издержки проекта», — предположил Юшков.

Накануне помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа. Он подчеркнул, что американская сторона стремится снизить доходы РФ от экспорта нефти и газа.

Еще 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия некоторых стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса. Она началась 24 февраля 2022 года.