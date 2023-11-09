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Минпромторг предложил ограничить импорт непродовольственных товаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России могут ограничить импорт непродовольственных товаров. Об этом 9 ноября заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, оборот непродовольственных товаров в России достигает 25 трлн рублей, из которых 15 трлн рублей приходится на импортную или импортозависимую продукцию.

«Чтобы эти 15 трлн рублей оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию, — от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — заявил он в ходе пленарного заседания Российского винодельческого форума.

Евтухов отметил, что ранее были увеличены пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран. Также планируется ввести новые повышенные ставки акцизов.

«Было запрещено ввозить сюда балк бочками, стали ввозить в бутылке, разливая в Чехии, Прибалтике, еще где-то. Пошлина, я уверен, поможет поставить некие преграды на пути импортного виноматериала. Я считаю, что такие меры надо применять по отношению ко всем видам отечественной продукции, особенно к продукции потребительского рынка», — сказал замминистра.

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Ранее, 18 октября, президент РФ Владимир Путин продлил еще на год ответные меры России, которые предусматривали продовольственное эмбарго. На основании данного документа правительство РФ запретило импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда видов мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов. Позже, в 2015 году, список стран был расширен.

Также в этот день Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

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