Минпромторг предложил ограничить импорт непродовольственных товаров

В России могут ограничить импорт непродовольственных товаров. Об этом 9 ноября заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, оборот непродовольственных товаров в России достигает 25 трлн рублей, из которых 15 трлн рублей приходится на импортную или импортозависимую продукцию.

«Чтобы эти 15 трлн рублей оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию, — от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — заявил он в ходе пленарного заседания Российского винодельческого форума.

Евтухов отметил, что ранее были увеличены пошлины на ввоз в Россию вина из недружественных стран. Также планируется ввести новые повышенные ставки акцизов.

«Было запрещено ввозить сюда балк бочками, стали ввозить в бутылке, разливая в Чехии, Прибалтике, еще где-то. Пошлина, я уверен, поможет поставить некие преграды на пути импортного виноматериала. Я считаю, что такие меры надо применять по отношению ко всем видам отечественной продукции, особенно к продукции потребительского рынка», — сказал замминистра.

Ранее, 18 октября, президент РФ Владимир Путин продлил еще на год ответные меры России, которые предусматривали продовольственное эмбарго. На основании данного документа правительство РФ запретило импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда видов мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов. Позже, в 2015 году, список стран был расширен.

Также в этот день Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.