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Глава Минтранса РФ предсказал большое будущее сотрудничеству России с Казахстаном

Савельев: сотрудничество РФ и Казахстана ждет большое будущее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал 9 ноября «Известиям» о перспективных проектах России и Казахстана и отметил, что сотрудничество двух стран ждет большое будущее.

«И с нашей стороны, и со стороны Казахстана у нас нет ограничений. У нас утверждена хорошая программа для РЖД, именно ивестпрограмма, позволяет развиваться. У нас отдельно выделяются деньги правительством на развитие пунктов пропуска — это серьезное уже капиталовложение, которое мы осуществляем, поэтому многие пункты пропуска сегодня показывают хорошие результаты», — сказал министр на полях XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Савельев напомнил о восточном маршруте транспортного коридора Север – Юг, который проходил через казахстанскую республику. По его словам, он является перспективным проектом.

«Мы участвуем по всем направлениям с казахстанскими партнерами, мы обсуждаем. Я думаю, что у нас большое будущее», — заключил министр.

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9 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Астану заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким. Также он констатировал, что стратегическое партнерство и союзничество между двумя странами уверенно развивается.

Накануне, 8 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям» назвал республику надежным логистическим хабом. Он отметил, что транспортный коридор Север – Юг открывает широкие перспективы и может стать одним из локомотивов экономического развития страны.

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