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Мошенники стали перенаправлять проверочные звонки в фейковый кол-центр

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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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Телефонные мошенники научились перенаправлять проверочные звонки, совершаемые в банк, в поддельный call-центр. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Positive Technologies.

Специалисты компании обнаружили новую мошенническую схему в одном из банков Южной Кореи. Злоумышленники стали использовать несколько методов обмана одновременно.

«С помощью мошеннического сайта, имитирующего Google Play, киберпреступники распространяли шпионское программное обеспечение. Оно не только собирало информацию о зараженном устройстве, но и перенаправляло звонки в мошеннический call-центр в том случае, если жертва замечала подозрительную активность и звонила в банк», — говорится в исследовании.

После этого лжеоператор успокаивал жертву и либо обманом получал дополнительные данные, либо заставлял совершить перевод на мошеннический счет. В Positive Technologies отметили, что в будущем проверочный звонок в банк перестанет быть защитным механизмом от обманщиков.

Помимо этого, в компании отметили, что для обхода систем защиты электронной почты киберпреступники всё чаще используют вложения с расширением .pdf. Злоумышленники встраивали в такие файлы вредоносные ссылки, дополнительно маскируя их с помощью QR-кодов.

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Они могут заниматься прослушиванием, воровать личные данные и деньги

Накануне эксперты ВТБ впервые за три года зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов в России. По данным банка, число таких случаев за 10 месяцев составило почти 5,8 млн, что на 11% меньше по отношению к аналогичному периоду 2022-го.

Ранее, 3 ноября, в российских банках рассказали «Известиям», что мошенники проявляют большую активность во время праздничных дней. Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов также отметил, что в преддверии праздников растет трансакционная активность россиян в связи с покупкой различных товаров. По его словам, в это время в интернете может появляться большое число фишинговых сайтов, имитирующих официальные ресурсы, а также предлагающие приобрести продукцию с большой скидкой.

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