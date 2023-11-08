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В ВТБ спрогнозировали снижение активности телефонных мошенников в России

В ВТБ спрогнозировали снижение активности телефонных мошенников в России

ВТБ: наблюдается снижение мошеннических атак впервые за три года
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Впервые за три года эксперты ВТБ зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов в России. По данным банка, число таких случаев за 10 месяцев составило почти 5,8 млн, что на 11% меньше по отношению к аналогичному периоду 2022-го, сообщил в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По его словам, тренд на снижение активности мошенников продолжится. В то же время он обратил внимание на то, что атаки становятся более качественными.

В финансовой организации отметили, что уменьшение телефонной мошеннической активности стало возможно благодаря совместным действиям правоохранительных органов, ведомств, банков и операторов. Кроме того, значительную роль сыграло подключение операторов связи к единой платформе верификации телефонных вызовов.

Как объяснили в финансовой организации, на фоне снижения телефонных атак злоумышленники стали использовать интернет-каналы. В банке предложили усилить борьбу с использованием неверифицированных SIM-карт, которые мошенники массово регистрируют и используют в своих целях. Также там уточнили, что помимо изменения сценариев аферисты стали тщательнее продумывать точки вывода средств, предпочитая офлайн-каналы.

«За последние несколько лет активность мошенников постоянно росла, пик атак на клиентов пришелся на 2022 год. Несмотря на то что количество атак до сих пор остается достаточно высоким, в этом году наметился плавный тренд на снижение активности злоумышленников. Сначала они перешли в интернет-каналы, а за счет ужесточения политики идентификации атаки в мессенджерах тоже стали снижаться», — приводит «Известиям» слова Чугунова пресс-служба банка.

Он подчеркнул, что пользователям необходимо серьезно относиться к защите своих персональных данных и денежных средств на банковских счетах.

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Ранее, 3 ноября, в российских банках рассказали «Известиям», что мошенники проявляют большую активность во время праздничных дней. Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов также отметил, что в преддверии праздников растет трансакционная активность россиян в связи с покупкой различных товаров. По его словам, в это время в интернете может появляться большое число фишинговых сайтов, имитирующих официальные ресурсы, а также предлагающие приобрести продукцию с большой скидкой.

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