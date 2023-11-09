Источник сообщил о переводе актрисы Максимовой в отделение гематологии

Народную артистку России, актрису театра и кино Раису Максимову перевели в гематологическое отделение после выявления причины проблемы со здоровьем — заболевания крови. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил источник «Известий».

Как уточнил собеседник, ухудшение состояния 94-летней народной артистки РСФСР связано с резким падением гемоглобина. Как выяснилось, анемия у Максимовой вызвана заболеванием крови.

Артистка проведет под наблюдением врачей в больнице еще несколько дней, добавляет источник.

Максимова была госпитализирована накануне, 8 ноября. Причиной стало снижение гемоглобина. По словам невестки актрисы Елены Шойко, артистка проходит госпитализацию каждый месяц, поскольку у нее «уже не работает костный мозг», что и приводит к сильному снижению гемоглобина.

Позднее в этот день стало известно, что актриса находится в медучреждении в состоянии средней степени тяжести. Отмечалось, что к аппаратам артистку не подключают, она находится в сознании.

Раиса Максимова известна своими ролями в спектаклях «Синяя птица», «На дне», «Последние», «Старый Новый год», «Три сестры», «Утиная охота», «Перламутровая Зинаида», «Тартюф». Помимо этого, она снималась в фильмах «Вдовы», «Идиот», «Послушай, не идет ли дождь», «Моя судьба», а также в сериале «Закон и порядок».