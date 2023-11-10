Более 30% россиян признались, что скучают по первому месту работы

Повышение зарплаты, новая должность и покупка медицинской страховки — основные условия для возвращения россиян к первому работодателю. По данным опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру» и команды бренда работодателя «Додо Пиццы», треть россиян готовы принять приглашение на работу от своего первого работодателя, но в действительности вернуться пытались лишь 4%. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 10 ноября.

Подавляющее большинство россиян (94%) хорошо помнят свою первую в жизни работу, а почти половина из них (42%) до сих пор общается с бывшими коллегами. Как правило, хорошие воспоминания обусловлены тем, что сотрудник получил полезный опыт для будущих достижений (63%), в коллективе были отзывчивые коллеги (51%), а 41% респондентов даже удалось завязать крепкие дружеские отношения. В топ-5 причин ностальгии вошли общение с чутким руководителем (39%) и то, что у компании была интересная сфера бизнеса (15%).

Треть россиян (36%) признались, что скучают по той команде, атмосфере и задачам, которые были в начале их профессионального пути, но не готовы вернуться. Основными причинами, по которым россияне когда-то ушли из компании, стали низкий уровень заработной платы (60%), невозможность карьерного роста (34%) и желание попробовать себя в чем-то другом (21%).

Интересно, что при этом 4% опрошенных всё же пытались снова устроиться на первую работу, а 50% из них даже удалось это сделать, сохранив свою прежнюю должность. Каждый третий (37%) согласился бы вернуться к первому работодателю, если бы тот предложил ему большую заработную плату (78%), повышение в должности (44%) или полис ДМС (19%).

8 ноября стало известно, что почти каждый второй россиянин (48%) оценивает свой профессиональный уровень на пять баллов из пяти. При этом 34% респондентов ставят себе четыре балла, а 13% — три балла. 3% участников исследования признались, что оценивают себя на два балла, а 2% — на один балл из пяти. Среди тех, кто поставил себе оценки в один и два балла, главным аргументом стали нехватка опыта и небольшой стаж в профессии.