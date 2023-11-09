Набиуллина: нехватка рабочей силы является основной проблемой экономики России

Российская экономика почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы, а именно рабочие руки и производственные мощности, заявила в четверг, 9 ноября, председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше, это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень, например в машиностроении, химической промышленности», — уточнила глава ЦБ.

Кроме того, регулятор проводит опросы большого числа предприятий, согласно их результатам, значительная часть компаний сталкивается с дефицитом кадров и высококвалифицированных специалистов. При этом, когда обостряется конкуренция за рабочие руки, рост производительности отстает от повышения заработных плат, подчеркнула Набиуллина.

«То есть прирост объемов производства оказывается меньше, чем рост доходов граждан, и если все дополнительные доходы граждан будут отправлены на потребление, это выльется не в рост потребления в физическом объеме, а просто в рост цен на товары и услуги, то есть люди будут переплачивать за потребление товаров и услуг», — объяснила председатель Центробанка.

Таким образом, задача регулятора — сделать так, чтобы инфляция не съела повышение зарплат, чтобы сохранялся рост доходов в реальном выражении, резюмировала Набиуллина.

Ранее, 15 сентября, в Банке России сообщили, что безработица в стране обновила свой исторический минимум. При этом в ЦБ отметили, что одним из структурных ограничений роста российской экономики стала невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы — это означает, что люди еще не до конца адаптировались к новым реалиям рынка труда и по-прежнему предпочитают не идти в требующие переквалификации или дополнительного обучения отрасли.

21 сентября президент РФ Владимир Путин указал на рекордно низкую безработицу в России, которая является индикатором эффективности экономической политики. Российский лидер отметил, что снижение безработицы происходит в том числе за счет реализации инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места.