Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Происшествия
Сальдо сообщил о ракетном обстреле ВСУ Скадовска Херсонской области
Мир
Токаев сообщил о переговорах с Путиным по всем областям сотрудничества
Мир
Песков спрогнозировал скорую нехватку бумаги для обслуживания госдолга США
Мир
МИД РФ сформировал и передал списки на эвакуацию российских граждан из Газы
Новости компаний
ПСБ выпустил дебетовую карту «Мир» для детей
Мир
Токаев анонсировал открытие генконсульства РФ в казахстанском Актау
Мир
Онкобольных детей договорились перевезти из сектора Газа в Турцию
Мир
Силовики окружили Банченский монастырь в Черновицкой области Украины
Мир
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на границе Турции и Сирии
Общество
В Дагестане построили автодорогу к труднодоступному горному селу
Общество
В РАН усомнились, что 2023 год станет самым жарким за 125 тыс. лет
Происшествия
Бывший замглавреда «Эха Москвы» отдал мошенникам больше миллиона рублей

Набиуллина: нехватка рабочей силы является основной проблемой экономики России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы, а именно рабочие руки и производственные мощности, заявила в четверг, 9 ноября, председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше, это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень, например в машиностроении, химической промышленности», — уточнила глава ЦБ.

Кроме того, регулятор проводит опросы большого числа предприятий, согласно их результатам, значительная часть компаний сталкивается с дефицитом кадров и высококвалифицированных специалистов. При этом, когда обостряется конкуренция за рабочие руки, рост производительности отстает от повышения заработных плат, подчеркнула Набиуллина.

«То есть прирост объемов производства оказывается меньше, чем рост доходов граждан, и если все дополнительные доходы граждан будут отправлены на потребление, это выльется не в рост потребления в физическом объеме, а просто в рост цен на товары и услуги, то есть люди будут переплачивать за потребление товаров и услуг», — объяснила председатель Центробанка.

Таким образом, задача регулятора — сделать так, чтобы инфляция не съела повышение зарплат, чтобы сохранялся рост доходов в реальном выражении, резюмировала Набиуллина.

Осторожность — мать мудрости: Центробанк заявил о готовности к дальнейшим санкционным рискам
Что ожидает отечественный финансовый рынок в ближайшем будущем

Ранее, 15 сентября, в Банке России сообщили, что безработица в стране обновила свой исторический минимум. При этом в ЦБ отметили, что одним из структурных ограничений роста российской экономики стала невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы — это означает, что люди еще не до конца адаптировались к новым реалиям рынка труда и по-прежнему предпочитают не идти в требующие переквалификации или дополнительного обучения отрасли.

21 сентября президент РФ Владимир Путин указал на рекордно низкую безработицу в России, которая является индикатором эффективности экономической политики. Российский лидер отметил, что снижение безработицы происходит в том числе за счет реализации инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023